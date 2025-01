Primar: O sa faca istorie in Romania. Va castiga alegerile prezidentiale din primul tur

Alegerile prezidentiale care se pregatesc vor scrie istorie in Romania, crede primarul din comuna Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman. El este convins ca orice candidat, mai putin al coalitiei de guvernare, va castiga alegerile detasat din primul tur.Edilul liberal considera ca greseli actualei guvernari accentueaza si mai mult supararea romanilor, care nu mai au incredere in clasa politica din Romania."De vina sunt masurile de austeritate si modul in care a ales sa conduca tara coalitia de ... citește toată știrea