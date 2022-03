Primar: Orasul nostru a ramas in urma localitatilor vecine

"Orasul Tismana a ramas in urma si fata de localitatile din apropiere, nu pare ca suntem in secolul 21"! Declaratia vine chiar de la edilul orasului, care se plange ca, in Tismana, nu exista crese, afterschool ori scoli moderne. Autoritatile au anuntat ca isi pun sperantele in mai multe proiecte pe fonduri europene ca sa modernizeze orasul si satele care apartin de Tismana. Insa lucrarile sunt de durata."Orasul Tismana a ramas in urma si fata de localitatile din apropiere. Nu se vede ca ... citeste toata stirea