Primar: Podul este inclinat. A fost afectat de viituri

Podul construit peste Jiu spre Manastirea Visina va intra in reabilitare cu fonduri de la Compania Nationala de Investitii (CNI), pe situatii de urgenta.Calea de acces spre lacasul de cult a fost construita de Hidroelectrica in urma cu ani buni, insa viiturile de acum doi ani au afectat structura de rezistenta a podului."Nu stiu exact cat va fi investitia de aici pentru ca beneficiarul direct este Manastirea Visina. Eu, ca si autoritate locala am semnat atunci constatarile comisiei pe ... citește toată știrea