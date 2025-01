Primar: Salariul este sub 40% din cat castigam inainte, iar bataia de cap este 500%

Si-a dorit sa ajunga primar, sa rezolve toate problemele comunitatii si sa aduca un plus valoare, numai ca a avut parte de socul vietii. A gasit o primarie ingropata in datorii si cu multe probleme ignorate de vechiul primar.Este cazul primarului din comuna Stejari, Ion Budilica. El spera sa rezolve macar probleme din trecut, ca sa nu regrete ca a ales sa fie primar."Sa ajung primar a fost tot ce mi-am dorit si am reusit. Eu sper ... citește toată știrea