Primar: Situatia este una de neliniste. Avem si noi pagube in comuna

Efectele cutremurului de ieri au fost resimtite in tot judetul. In fiecare localitate au fost realizate verificari pentru intocmirea unui raport care sa cuprinda starea cladirilor afectate.In comuna Balesti s-au inregistrat pagube la aproape fiecare gospodarie: "Situatia este clar una de neliniste, este una de panica si este normal sa fie asa ceva, asta pentru ca sunt evenimente repetate, unul dupa altul. Teama a fost destul de mare in urma la ceea ce s-a intamplat, mai ales ieri. Cei de la ... citeste toata stirea