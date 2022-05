Primar stresat de rezultatul final al recensamantului: Ar putea fi reorganizare

Recensamantul populatiei si al locuintelor da emotii primarilor din Gorj. Este si cazul edilului din Rosia de Amaradia care se teme sa nu scada sub 3.000 de locuitori in urma acestui recensamant pentru ca ar fi un dezastru pentru comunitate.Primarul din Rosia de Amaradia asteapta cu sufletul la gura rezultatul final al recensamantului. "Am mari emotii cu acest recensamant. Pentru ca acum multi ani avea cam 3.627 de locuitori iar la ultimul recensamant am avut undeva la 3.083. Adica putin ... citeste toata stirea