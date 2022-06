Primar: Turismul este singura varianta la noi

"Doar turismul este varianta la noi", o spune primarul unei zone intens tranzitate de turisti. Edilul din Novaci, Dumitru Leustean, recunoaste ca doar turismul este viitorul comunitatii pe care o conduce. Vrea sa transforme turismul in motorul economic al orasului.La liceul din Novaci, tinerii chiar se pot pregati in domeniul turismului. Au posibilitatea sa lucreze in statiunea Ranca, dar pentru ca acolo lucreaza mai mult sezonier, multi tineri aleg sa mearga in alta parte si sa aiba un job ... citeste toata stirea