Primar: Un parc fotovoltaic mi-ar genera o economie de 400.000 de lei la bugetul local

Autoritatile locale fac in aceasta perioada, strategia de reducere a cheltuielilor, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. La Turburea, de exemplu, nu se vor face disponibilizari si nici reduceri salariale, dar se ia in calcul, reducerea cheltuielilor la iluminatul public.Realizarea unui parc fotovoltaic ar fi singura solutie in acest moment."Vreau sa fac un parc fotovoltaic si daca reusesc asta, scap de cheltuielile cu iluminatul public si cel de la institutii. Am peste 800 de ... citește toată știrea