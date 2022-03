Primar: Va incurca scoala? O mut si pe-aia!

Autoritatile din Rosia de Amaradia insista pe langa directorii Complexului Energetic Oltenia sa redeschida cariera din localitate si sa scoata carbune. Primarul vorbeste de rezerve uriase de lignit care s-ar afla in zona Seciuri. De aproape 20 de ani, Liviu Cotojman incearca redeschiderea carierei miniere. "Acum totul arata ca dupa bombardament. S-a haldat haotic", a spus primarul.Ultimele discutii cu oficiali ai companiei energetice au fost loc in urma cu cateva zile. "Saptamana trecuta, am ... citeste toata stirea