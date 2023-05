Consiliul local din Baia de Fier are pe ordinea de zi un proiect care a creat neliniste in localitate, pe retelele social-media aparand diverse puncte de vedere. Renunta la proprietatea retelelor de apa si canalizare din Ranca in favoarea orasului Novaci. Primaria Baia de fier nu a oferit un punct de vedere pana acum desi au fost mai multe incercari, atat pe telefonul fix, cat si pe telefonul primarului si al secretarului.Primaria Baia de Fier doreste sa cedeze primariei Novaci reteaua de apa ... citeste toata stirea