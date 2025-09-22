Editeaza

Primaria municipiul Targu Jiu se imprumuta la banci 100 de milioane de lei

Sursa: Pandurul
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 07:29
Consiliul Local Targu Jiu urmeaza sa aprobe contractarea unui credit bancar, in valoare de 100 de milioane de lei, pe o perioada de pana la 15 ani. Banii, sustine primaria, vor fi folositi pentru prefinantarea si cofinantarea unor investitii publice de interes local, prevazute in documentatiile atasate hotararii adoptate.

Sedinta de Consiliu Local unde va fi prezentat proiectul este programata pe 25 septembrie, cand reprezentantii primariei vor da mai multe explicatii. La proiect este atasata ...citește toată știrea

Pandurul
