Primaria Stejari cauta sofer cu experienta: "Va transporta copii, nu cartofi!"

Primaria comunei Stejari angajeaza sofer pentru microbuzul scolar! Se cauta o persoana responsabila, cu experienta, care sa transporte in siguranta copiii. Concursul in vederea recrutarii va consta in doua probe, proba scrisa, programata pentru 28 iunie si un interviu, ce va avea loc in 30 iunie.Administratia locala din comuna Stejari cauta sa angajeze, pe perioada nedeterminata un sofer. Acesta urmeaza sa conduca microbuzul scolar. Fostul sofer s-a pensionat, iar autoritatile locale s-au ... citeste toata stirea