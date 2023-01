Primaria Targu Jiu intra in reorganizare

Primaria municipiului Targu Jiu va intra intr-un proces de reorganizare, anunta primarul Marcel Romanescu. Angajatii unor directii vor fi mutati in alta parte, in functie de necesitati."In perioada imediat urmatoare va avea loc o reorganizare la nivelul Primariei municipiului Targu Jiu. Reorganizarea consta in dimensionarea directiilor din cadrul Primariei Targu Jiu in functie de noile provocari. Le-am explicat foarte clar ca trecem de la o etapa la alta. Trecem de la o etapa in care, sa ... citeste toata stirea