Primaria din comuna Telesti intra in reabilitare. Autoritatile locale anunta ca lucrarile incep in aceasta perioada si au ca termen de finalizare un an de zile. Fondurile pentru aceasta investitie sunt obtinute prin PNRR.Cladirea in care functioneaza unitatea administrativ-teritoriala din Telesti nu a fost niciodata reabilitata sau modernizata. S-au mai facut mici reparatii acolo unde a fost nevoie insa acum va intra in ... citeste toata stirea