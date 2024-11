Primarii au primit scrisori electorale de la Marcel Ciolacu

Cu cateva zile inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale, primul ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu, candidat la cea mai importanta functie in stat din partea Partidului Social Democrat, a trimis scrisori electorale primarilor din Gorj.Marcel Ciolacu ii felicita pe edili pentru mandatele obtinute in urma alegerilor din luna iunie si le promite, generic, investitii in educatie, sanatate si infrastructura.Ca sa forteze si mai mult mana primarilor sa mobilizeze ... citește toată știrea