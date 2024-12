Primarii gorjeni vor un guvern PNL-PSD, "de pace si prietenie"

Primarii gorjeni spun ca isi doresc un Guvern stabil cu o majoritate PNL-PSD. Chiar daca edilii din ambele formatiuni politice si-ar fi dorit sa ramana in opozitie macar cativa ani, cred ca ar fi mai bine ca PNL si PSD sa ajunga la o intelegere si sa-si imparta puterea.Chiar daca este o intelegere din interes pentru liderii ambelor partide, este bine pentru tara, considera primarii din Gorj."Din punctul meu de vedere as vrea sa ramana PSD in opozitie macar doi ani, ca sa vada toata tara ca ... citește toată știrea