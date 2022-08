Primarii, ingrijorati de cheltuielile sezonului rece: "Incercam sa punem bani de-o parte!"

Primari gorjeni se gandesc cu groaza la iarna care va urma. Edilii se tem sa nu ajunga in imposibilitatea de a plati facturile la utilitati din cauza preturilor tot mai mari. Desi suntem in luna abia in luna august, ei se gandesc la solutii care ar putea fi puse in practica pentru a trece cu bine peste sezonul rece. Prioritare sunt scolile si spitalele.Edilii sunt constienti ca trebuie facute economii inca de pe acum pentru a face fata lunilor de iarna."Incercam sa punem bani de-o parte, sa ... citeste toata stirea