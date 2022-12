Primarii PNL, intalniri pentru atragerea banilor din Fondul de Tranzitie Justa

Liderii PNL Gorj s-au intalnit, miercuri, cu primarii partidului pentru a discuta oportunitatile de finantare prin Programul Operational de Tranzitie Justa. Judetului Gorj i-au fost alocate peste 500 de milioane de euro, iar joi programul va fi lansat oficial in cadrul Ministerului Investitiilor si Fondurilor Europene.Presedintele PNL Gorj, Ion Iordache, a declarat ca vor fi organizate mai multe intalniri in perioada urmatoare: "Am avut astazi o intalnire cu primarii PNL Gorj. Pe ordinea de ... citeste toata stirea