Primariile din Gorj care au cerut bani pentru piste de biciclete. Edil: Nu am vrut sa scapam nimic!

Piste pentru biciclisti si toate cladirile publice renovate. Asta isi doreste primarul din Stanesti sa obtina prin Programul National de Redresare si Rezilienta. Pistele vrea sa le realizeze in centrul comunei pana in satul Alexeni. Acum soseaua este in santier. Se lucreaza la canalizare, dar va fi modernizata cu bani de la Ministerul Dezvoltarii.Edilul din Stanesti a explicat ca pista pentru biciclete nu este singura solicitare pe care a facut-o prin PNRR. Isi mai doreste sa renoveze toate ... citeste toata stirea