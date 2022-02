Primariile primesc mai putini bani de la CE Oltenia. "O sa reducem din cheltuieli, investitii, personal"

Banii tot mai putini care sunt virati de Complexul Energetic Oltenia in conturile primariilor unde exista activitate miniera ar putea determina edilii sa taie din salarii, din investitii ori chiar sa duca la disponibilizari in cadrul primariilor. Primarul din Farcasesti recunoaste ca singura speranta sta in fondurile guvernamentale ori de la Uniunea Europeana. Din bugetul local, tot mai subtire cu fiecare an, risca sa nu mai poata suporta nici salariile angajatilor sau facturile la utilitati. ... citeste toata stirea