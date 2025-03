Primarul care interzice fumatul in parcuri si pe stadioane

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, luni, 24 martie, intr-o conferinta de presa, ca a pregatit un proiect de lege prin care ar urma sa fie interzis fumatul in statiile de transport in comun, in parcurile si in bazele sportive publice din oras.Proiectul a fost pus in dezbatere publica. "Astazi am pus in dezbatere publica proiectul de hotarare a Consiliului Local care vizeaza interzicerea fumatului in statiile de transport in comun, in parcurile publice din municipiul ... citește toată știrea