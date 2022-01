Primarul comunei cu cei mai multi datornici: Cersim peste tot sa facem investitii!

Se anunta un nou an greu pentru comuna gorjeana Scoarta, unde autoritatile nu reusesc sub nicio forma sa convinga datornicii din localitate sa plateasca, in special, amenzile de circulatie. Numai la acest capitol, primaria are de incasat circa trei milioane de lei, dar nu se grabeste nimeni sa-si plateasca datoriile. Multi localnici au uitat sa plateasca pana si gunoiul.Primarul din Scoarta, Ion Stamatoiu, spune ca datornicii din comuna nu sunt convinsi sa treaca pe la casieria primariei. A ... citeste toata stirea