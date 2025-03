Primarul Detesan: Proiectul de apa potabila avanseaza semnificativ!

Primarul comunei Schela, Gabriel Constantin Detesan, a anuntat ca, dupa eforturi considerabile si un timp indelungat de munca, forajul din satul Sambotin este aproape de final!In perioada imediat urmatoare, autoritatile locale vor organiza receptia lucrarilor, iar satul va beneficia in curand de apa potabila mult asteptata. "In acest moment se fac proceduri de spalare pentru a iesi apa curata care va fi dusa in statia de inmagazinare. Doamne ajuta!", a fost mesajul primarului."In sfarsit, ... citește toată știrea