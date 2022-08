Primarul din Albeni, inca 30 de zile dupa gratii

Primarul suspendat din Albeni, Ionut Silviu Stan, va mai sta o luna in arestul IPJ Gorj. Acesta este de doua luni in arest preventiv, iar zilele trecute obtinuse transformarea masurii in arest la domiciliu. Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a facut recurs, iar judecatorii au decis ca edilul, acuzat de luare de mita, fals si instigare la fals si abuz in serviciu, va mai sta o luna in arest.Ionut Silviu Stan se afla dupa gratii de aproximativ doua ... citeste toata stirea