Primarul din Albeni va parasi arestul la domiciliu. Motivul!

Primarul comunei Albeni, trimis in judecata pentru fapte de coruptie, a gasit "o portita" ca sa paraseasca arestul la domiciliu. Edilul a solicitat instantei de judecata sa-i permita, sa mearga la arhiva Tribunalului Gorj pentru a-si studia dosarul.Instanta a admis cererea lui Ionut Stan. Edilul are doua zile la dispozitie, intre anumite ore, cand poate pleca de acasa pentru a merge la Tribunal."Admite cererea formulata de inculpatul Stan Silviu Ionut. In baza art. 221 alin.(6) C.pr.pen., ... citeste toata stirea