Primarul din Gorj care dezbate bugetul cu cetatenii

Primaria Comunei Ciuperceni din judetul Gorj anunta organizarea unor intalniri cu cetatenii, in scopul de a prezenta proiectul bugetului local pe anul in curs si pentru a adresa propunerile si intrebarile locuitorilor.Conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, autoritatile locale au obligatia de a informa publicul cu privire la proiectele bugetare.In acest sens, in acest weekend, cetatenii din comunele Ciuperceni sunt invitati sa participe la sedintele programate, unde vor ... citește toată știrea