Primarul Marcel Romanescu, alaturi de handbaliste, la Galati

Handbalistele de la CSM Targu Jiu au avut parte de un suporter de lux la meciul de la Galati din ultima etapa programata in acest an. Cu lotul de jucatoare a facut deplasarea si primarul Marcel Romanescu care le-a sustinut pe jucatoare.CSM Targu Jiu a incheiat anul cu o victorie, dupa ce a invins ultima clasata, CSM Galati, scor 23-18, la pauza 14-9, in meciul din etapa a 11-a din Liga Florilor.Handbalistele de la clubul primariei au reusit astfel a treia victorie ... citeste toata stirea