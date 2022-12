Primarul Robert Filip, bilant de final de an

Autoritatile locale din Rovinari fac bilantul realizarilor. In trei ani au ajuns la Rovinari 35 de milioane de euro, bani fara de care aici nu s-ar fi putut rezolva nimic.In contextul in care bugetul anual de investitii al primariei Rovinari este maxim 2 milioane de euro, in oras au fost atrasi in ultimii trei ani nu mai putin de 35 de milioane de euro."Impreuna cu colegii mei din conducerea Primariei Rovinari si cu consilierii locali, am reusit sa atragem in ultimii trei ani circa 35 de ... citeste toata stirea