Primarul Romanescu anunta cati oameni vor parasi primaria

Sursa: Pandurul
Vineri, 15 August 2025, ora 10:19
Primarul Marcel Romanescu anunta ca vor disparea din organigrama o suta de posturi, insa deocamdata nu se stiu criteriile.

"O suta de posturi vor disparea din organigrama Primariei Targu Jiu. Pot sa va spun ca cele mai multe posturi care vor disparea din viitoarea organigrama de la Targu Jiu sunt de la Politia Locala, asta pot sa va confirm. Nu pot sa va spun exact numarul, pentru ca depindem de un ordin al domnului prefect, prin care ni se va comunica numarul total de ...citește toată știrea

Pandurul
