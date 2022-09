Primarul, sofer pe microbuzul scolar

Prescolarii sunt dusi la gradinita chiar de primarul comunei. Se intampla in localitatea Catunele unde edilul face si pe soferul pe microbuzul scolar. Parintii apreciaza gestul, destul de rar intalnit, al edilului.Una dintre scolile din comuna Catunele inca se afla in reparatii, asa grupa de prescolari a fost muta pentru o perioada intr-o alta unitate de invatamant. Copiii sunt dusi cu microbuzul, iar soferul este nimeni altul decat primarul comunei."Nu consider ca fac ceva nemaipomenit, eu ... citeste toata stirea