Primarul spune ca localitatea arata ca si cum ar fi "in conservare"

Comuna Capreni este o comuna intrata in conservare, sustine chiar noul primar din localitate. Aflat la primul mandat, Radu Birdacel vrea sa salveze cladirile vechi si sa le puna in valoare pe cele care au lacatul pe ele.Caminul Cultural, biblioteca din comuna, doua scoli inchise dar si primaria sunt doar o parte din cladirile aflate intr-o avansata stare de degradare. Pe unele s-a pus lacatul de ani buni, insa unele sunt folosite cum este cazul primariei."Este o comuna intrata in conservare. ... citește toată știrea