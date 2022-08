Primarul unui oras din Gorj, vizat de o ancheta a Parchetului European. Prejudiciu de 3.000.000 de euro

Procurorii Parchetului European au finalizat materialul de urmarire penala in dosarul ITI Delta Dunarii in care sunt vizati Dorin Filip, primarul orasului Rovinari (PNL), din Gorj, socrul acestuia, omul de afaceri Florin Gabriel Lupu si Constantin Mincu Patrascu Brancusi, patronul unei firme cu numeroase contracte cu statul. Utilajele erau achizitionate, in cea mai mare parte din China, dupa care ajungeau la firma din Bulgaria si erau revandute in Romania la preturi de cateva ori mai mari. ... citeste toata stirea