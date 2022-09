Primarul vrea sa mute gradinita, educatoarea se opune

O problema simpla pare destul de greu de rezolvat. Se intampla in comuna Bengesti-Ciocadia, acolo unde autoritatile locale vor sa mute gradinita in corpul scolii pentru a reduce cheltuielile in timpul iernii, numai ca educatoare se opune. Primarul a cerut sprijinul Inspectoratului Scolar Gorj pentru a rezolva aceasta problema.Este vorba de gradinita din satul Balcesti, care functioneaza intr-o cladire veche, monument istoric, si care deserveste 10 prescolari. Pentru ca aici nu se pot face ... citeste toata stirea