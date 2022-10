Primesc peste doua milioane de lei sa distribuie lapte in scolile din Gorj

Consiliul Judetean Gorj a reluat licitatia pentru a gasi un furnizor de lapte in scolile din judet. La prima incercare, nu s-a prezentat nimeni. Au fost depuse oferte doar pentru corn si mere.Furnizarea si distributia de lapte si produse lactate in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei au fost scoase, din nou, la licitatie de Consiliul Judetean. Suma alocata pentru a asigura elevilor gorjeni lapte, in fiecare zi, pana la finalul anului scolar, este de circa 2,1 milioane de lei. Data ... citeste toata stirea