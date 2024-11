Primul candidat la prezidentiale care vine la Targu Jiu in campanie

In plina campanie electorala pentru alegerile prezidentiale, primul candidat care vine la Targu Jiu este un independent. E vorba de Cristian Diaconescu. Desi este pe lista ca independent, acesta este sustinut si de Alianta National Crestina (ANC), partid condus, in judetul Gorj, de Constantin Panescu.Duminica, la ora 13, Cristian Diaconescu va face campanie in centrul municipiului Targu Jiu. Va impartit flyere si va avea discutii cu targuienii, dupa care va merge sa viziteze sculpturile lui ... citește toată știrea