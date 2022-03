Primul plus in buzunarul minerilor si energeticienilor

Incep sa vina vestile bune de la negocierile dintre sindicate si administratia Complexului Energetic Oltenia privind noul contract de munca al minerilor si energeticienilor din companie. Au fost obtinute primele castiguri pentru salariati. In prima faza, adaosul de 1.200 de lei va fi introdus in salariul de baza al oamenilor si asta inseamna un plus de circa 500 de lei in buzunarele salariatilor, din aplicarea unor sporuri.Sindicatele au cerut mai mult si solicitarile de majorare a ... citeste toata stirea