Un barbat de 36 de ani din Dragutesti a plecat la plimbare cu masina, prin Targu Jiu, desi bause cateva pahare de alcool. el a fost prins de politisti, iar acum are dosar penal si a ramas si fara permis.Conform IPJ Gorj, politistii din cadrul Biroului Rutier au depistat, in trafic, un barbat de 36 ani, din comuna Dragutesti, in timp ce conducea un ... citeste toata stirea