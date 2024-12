Un sofer din Bumbesti-Jiu a fost prins beat la volan in ziua de Craciun. Acesta a fost tras pe dreapta pe un drum national. Politistii au observat ca acesta avea un comportament neadecvat in trafic si l-au tras pe dreapta. L-au testat cu aparatul etilotest si avea o alcoolemie de peste 1 la mie."La data de 25 decembrie 2024, politisti din cadrul Politiei Orasului Bumbesti-Jiu, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat pe DN 66 Defileul-Jiului un autoturism ce se deplasa din ... citește toată știrea