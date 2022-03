Prins cu sapte tone de carbune furat

Un tanar din Matasari s-a ales cu dosar penal pentru furt dupa ce a fost tras pe dreapta de Politie. Acesta transporta peste sapte tone de carbune pentru care nu a putut prezenta niciun document de provenienta."Politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au depistat, in trafic, un barbat, de 32 de ani, din comuna Matasari, in timp ce conducea o autoutilitara, pe raza orasului Turceni, in care transporta cantitatea de 7.180 kilograme de bulgari de carbune, fara ... citeste toata stirea