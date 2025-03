Prins cu un cutit de 30 de centimetri, in fata liceului

Un tanar care avea la el un cutit cu o lama de 30 centimetri a fost prins de jandarmi dupa o urmarire in municipiul Ramnicu Valcea. Acesta avea un comportament suspect, iar asta le-a trezit suspiciuni oamenilor legii. Cand a vazut jandarmii, individul a luat-o la fuga.Totul a inceput in fata unui liceu din Ramnicu Valcea."Doi jandarmi au pornit in urmarirea sa pe jos, in timp ce autospeciala de jandarmerie a continuat deplasarea pe traseul acestuia. Tanarul a fost prins in zona autogarii ... citește toată știrea