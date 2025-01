Prins la volan fara permis

Un gorjean din Cornesti e cercetat penal dupa ce a fost prins de politistii rutieri in timp ce conducea desi nu avea permis. Acesta a fost tras pe dreapta pe un bulevard din Targu Jiu."La data de 25 ianuarie 2025, ora 23:10, politisti din cadrul Biroului Ordine Publica au depistat in trafic un barbat, de 38 de ani, din Cornesti, in timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Ecaterina Teodoroiu din ... citește toată știrea