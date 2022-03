Prinsa in flagrant in timp ce lua mita 100.000 de euro

O inspectoare a Directiei Generale Antifrauda Fiscala a fost prinsa in flagrant in timp ce primea suma de 100.000 de euro drept mita de la un fost director in cadrul institutiei pentru a opri o presupusa ancheta derulata de DNA la adresa lui, arata un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie.In cursul lunii martie 2022, inculpata Popa Georgiana ar fi pretins, in mod repetat, de la un fost director in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (martor in cauza) suma de 100.000 euro, ... citeste toata stirea