Prinsi beti si drogati, la volan

Mai multi soferi au fost prinsi, in weekend, beti manga la volan sau chiar drogati. In Lelesti, a fost tras pe dreapta un sofer de 42 de ani care avea o alcoolemie de 1,70 la mie. Altul, tot baut, a intrat cu masina intr-un gard.Politistii au mai identificat in trafic un barbat, de 42 de ani, din comuna Hinova, judetul Mehedinti, in timp ce conducea un autovehicul pe DJ 671 B Catunele, avand o concentratie de 1,17 mg/l alcool pur in aerul expirat."La data 3 aprilie, politisti din cadrul ... citeste toata stirea