Prinsi cu cupru furat

Politistii locali din cadrul Serviciului Siguranta Publica Timisoara, aflati in patrulare, au observat pe Strada F. Chopin trei barbati care se deplasau tragand dupa ei un tomberon.Pentru ca au devenit agitati la aparitia patrulei, s-a trecut la verificarea acestora, stabilindu-se ca au varste cuprinse intre 20 si 46 ani si au domiciliile in judetele Mehedinti si Dolj.Acestia transportau in recipientul pentru ... citește toată știrea