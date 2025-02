Prinsi cu masini de lux furate de peste hotare

Politistii de frontiera au identificat recent doua autoturisme, cu o valoare totala de aproximativ 74.000 de euro, care figurau in bazele de date internationale ca fiind cautate pentru confiscare.Prima descoperire a avut loc pe 23 februarie 2025, in zona Statiei de Taxare a Podului Calafat-Vidin, unde un microbuz cu platforma, inmatriculat in Germania si condus de un cetatean bulgar de 38 de ani, a fost verificat de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Calafat, ... citește toată știrea