Prinsi cu sute de kilograme de artificii

Doua persoane au fost prinse de politistii din Dolj in timp ce transportau 250 de kilograme de articole pirotehnice. Produsele au fost ridicate de politisti, care continua cercetarile in acest caz.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au anuntat, luni, ca politistii Sectiei 5 Politie Craiova au desfasurat o actiune pentru prevenirea oricaror evenimente negative prin utilizarea articolelor pirotehnice."In cadrul actiunii, in urma unei informatii obtinute si exploatate cu ... citește toată știrea