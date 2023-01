Prinsi in stare de ebrietate la volanul masinilor

Mai multi soferi gorjeni au fost prinsi de politistii rutieri, in ultimele zile, conducand in stare de ebrietate. Unul dintre acestia este un barbat de 37 de ani, din comuna Dragutesti, care se deplasa cu autoturismul pe strada Victoriei, din municipiul Targu Jiu.In urma testarii cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentratie de 0,90 mg/l alcool pur in aerul expirat.De asemenea, la data de 8 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Turceni, au depistat, in trafic, un barbat ... citeste toata stirea