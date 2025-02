Probleme cu apa in Gorj

Consumul mare de apa din aceasta perioada si seceta duc la noi probleme cu apa. In statiunea Ranca, plina in aceasta saptamana odata cu vacanta de schi a elevilor, si in Novaci, dar si in Baia de Fier au fost semnalate probleme cu presiunea apei. In unele zone, nu e apa deloc.Aparegio a transmis un comunicat de presa in care a confirmat ca sunt zone cu probleme si le recomanda gorjenilor sa foloseasca apa responsabil."Avand in vedere diminuarea debitelor surselor de apa care asigura ... citește toată știrea