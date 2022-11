Probleme cu apa potabila la Schela. Primar: Eu incerc sa repar greselile din trecut

Deputatul USR, Radu Miruta, reclama probleme cu apa potabila la Schela. In replica, primarul spune ca e o problema mai veche, pe care incearca sa o rezolve de cand si-a preluat mandatul. In plus, pentru ca nu a fost apa, oamenii au fost scutiti de la plata.Miruta doreste sa faca o sesizare la Directia de Sanatate Publica Gorj, cu privire la lipsa apei potabile din comuna: "La Schela oamenii nu au apa potabila pentru ca primaria nu este capabila sa intretina la parametri statiile de clorinare, ... citeste toata stirea