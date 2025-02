Probleme la anveloparea blocurilor din Targu-Jiu. Primaria, obligata sa receptioneze investitiile

Mai multe blocuri din municipiul Targu-Jiu, care au fost reabilitate termic in perioada 2019-2021, au beneficiat de lucrari care nu au fost efectuate necorespunzator, si, din acest motiv, primaria Targu-Jiu, nu a reusit timp de cinci ani de zile sa faca receptia acestor lucrari.Mai mult decat atat, primaria nici nu a obligat in acest timp constructorul sa remedieze problemele.Pe scurt ,vorbim de lucrari in valoarea de aproximativ 10.500.000 de lei facute de mantuiala, iar autoritatile pare ... citește toată știrea